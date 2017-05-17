لمحات لا تنسى من نهائيات الأهلي والهلال

تحفظ الذاكرة الكثير من اللحظات في النهائيات التي جمعت الهلال بالأهلي منذ 40 عاماً، عندما فاز الأخير بلقب كأس الملك، ووصولاً إلى تتويج الأهلي بكأس السوبر 2016. وهنا تقدم "العربية.نت" ملامح من 13 نهائياً جمع الفريقين.

نهائي كأس الملك 1977:

منح أحمد الصغير اللقب إلى الأهلي بعد تسجيله هدفين في مرمى الهلال بالمواجهة التي انتهت 3-1 لمصلحة الأخضر.

نهائي كأس الملك 1984:

عاد لاعبو المنتخب السعودي بعد فراغهم من المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس، لكن المدرب الشهير بروشتش رفض انضمامهم إلى الفريق بعدما أمضى الموسم كاملاً دونهم، وضم فهد المصيبيح فقط، وحينها فاز فريق المدرب الصربي 4-0.

نهائي كأس دوري خادم الحرمين الشريفين 1996:

بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل مع مرور أقل من نصف زمن شوط المباراة الثاني، تدخل مدافع الأهلي أحمد مغربي على خميس العويران وحصل على بطاقة صفراء، وبعدها بدقائق تدخل على سامي الجابر وخرج مطروداً بالبطاقة الحمراء، قبل أن يسجل الجابر هدف الهلال الثاني ويحصل الأزرق على البطولة في جدة.

نهائي كأس المؤسس 2000:

كان الكويتي جاسم الهويدي خليفة زميله بشار عبدالله في الهلال، وفي تلك المباراة سجل هدفاً وخرج مصاباً بقطع في رباطه الصليبي أنهى معه تجربته الزرقاء، وفي الناحية الأخرى تحفظ الذاكرة احتجاج محمد أمين دابو مهاجم الأهلي عندما سقط في الدقائق الأخيرة وحصل على بطاقة صفراء، بينما ردة فعله لا تزال عالقة في الأذهان بعد مرور 17 عاماً على تلك المباراة.

نهائي كأس الأمير فيصل 2001:

حضر المدرب البرتغالي آرثر جورج إلى الهلال بعدما خسر 4 نهائيات مع النصر، وفي أول مباراة نهائية لعبها مع الهلال خسر أمام الأهلي بركلات الترجيح وألغت الإدارة عقده بعد ذلك.

نهائي كأس ولي العهد 2003:

قبل 10 دقائق من النهاية، تصدى الظهير بندر المطيري لركلة ثابتة من منتصف ملعب الأهلي، وسددها بقوة قبل أن يكملها الشلهوب داخل مرمى تيسير آل نتيف ويحصل الهلال على اللقب. كثيرون يتذكرون هدف الشلهوب، لكنهم لا يعرفون ماذا حل بالمطيري الذي لم يكمل بعد تلك المباراة كثيراً بالقميص الأزرق.

نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد 2005:

في تلك المباراة استحوذ اثنان على الأضواء، كل في مجاله، الأول علي جبلي حارس الهلال عندما تصدى لعدد من كرات الأهلي الخطيرة وأسهم بقيادة فريقه نحو الكأس، والآخر كان وليد الجيزاني مهاجم الأهلي الذي أهدر عدداً من الفرص أمام المرمى الأزرق.

نهائي كأس ولي العهد 2006:

كان الهلال في قمة مستواه، وسجل نواف التمياط هدفاً رائعاً منح به الأزرق لقب البطولة، لكن يغيب عن ذاكرة الكثيرين أن مدربه البرازيلي كليبر كان مدرب لياقة وجاء كمؤقت عقب استدعاء ماركوس باكيتا إلى تدريب المنتخب السعودي في كأس العالم 2006.

نهائي كأس ولي العهد 2010:

عانى فيكتور سيموس كثيراً في بداياته مع الأهلي، وأمضى عدداً من المباريات دون هز الشباك، لكنه في تلك المواجهة انطلق بهدف رائع، وبلغ بعدها 100 هدف مع الأهلي، رغم أن فريقه خسر تلك المباراة النهائية.

نهائي كأس ولي العهد 2015:

تعرض عبدالله المعيوف إلى الطرد في الشوط الثاني ودخل الحارس ياسر المسيليم إلى أرض الملعب للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وتصدى لجزائية نواف العابد وانطلق بعدها ليعود إلى صفوف المنتخب السعودي ويقود الأهلي إلى الثنائية المحلية العام الماضي.

نهائي كأس ولي العهد 2016:

أهدر نواف العابد ركلة جزائية في النهائي السابق، لكن اللاعب الدولي عاد وسجل هدف تأكيد فوز فريقه في المباراة التي انتهت 2-1.

كأس السوبر 2016:

بدأ جوزيه غوميز مشواره مع الأهلي ببطولة عقب خلافته كريستيان غروس، المدرب الذي أعاد الدوري إلى الأهلي بعد غياب 32 عاماً، وبعدما هدأت احتفالات الفرح، لاحظ الأهلاويون أن فريقهم ليس كما العام الماضي فأقالوا غوميز عقب أقل من 5 أسابيع على تحقيق بطولتهم الأولى في الموسم.