"الجوهرة".. خامس مسرح يحتضن نهائيات الهلال والأهلي

سيكون ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة الملعب الخامس الذي يحتضن نهائيات تجمع الأهلي أمام الهلال طوال مواجهاتهما الممتدة منذ أكثر من 40 عاماً، حينما يلتقيان يوم الخميس على أرضية ميدانه في نهائي كأس الملك.

وتقابل الفريقان 12 مرة في النهائيات، واختضن 4 ملاعب هي ستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" سابقاً بالرياض، وستاد الملك فهد الدولي بالرياض، وستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وملعب كرافين كوتاج معقل نادب فولهام الإنجليزي.

ويحمل ستاد الملك فهد الدولي النسبة الأكبر في احتضان نهائيات الفريقين، حيث التقوا في ست مناسبات، فاز الهلال في 4 مواجهات، وفاز الأهلي في مواجهتين، بدأت بنهائي كأس المؤسس عام 2000 والذي تغلب فيه الهلال 2-1، ونهائي كأس ولي العهد عام 2003 والذي فاز فيه الهلال بهدف نظيف، ونهائي كأس ولي العهد 2006، و2010 وأيضاً تفوق الهلال بالمواجهتين، في حين فاز الأهلي لأول مرة على أرضية الملعب عام 2015 في نهائي كأس ولي العهد أمام الهلال 2-1.

وحل ستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" سابقاً، في المرتبة الثانية بعدما استضاف ثلاث نهائيات حيث كانت البداية من أرضية ميدانه حينما التقوا في أول نهائيين جمعهما على كأس الملك عام 1977 والتي شهدت فوز الأهلي 3-1، وعام 1984 ونجح الهلال بالفوز 4-صفر، وفي عام 2005 التقوا في آخر مواجهتهما على أرضية ملعب الملز في نهائي كأس ولي العهد والذي شهد فوز الهلال بهدفين نظيفين.

واستضاف ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة مواجهتين، الأولى كانت في نهائي دوري خادم الحرمين الشريفين عام 1996 وفاز الهلال 2-1، والثانية كانت في عام 2002 على نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد وانتهت أهلاوية 4-3 بركلات الترجيح.

آخر الملاعب التي استضافت نهائياً بين الفريقين هو ملعب كرافين كوتاج معقل نادي فولهام بالعاصمة الإنجليزية لندن والذي احتضن نهائي كأس السوبر مطلع هذا الموسم وشهد فوزاً أهلاوياً بركلات الترجيح.