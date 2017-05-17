12 عاماً أمضاها الأهلي بحثاً عن تحقيق كأس أمام الهلال

أمضى الأهلاويون 12 عاماً وهم ينتظرون تحقيق الفوز على الهلال في مباراة نهائية، بعدما خسروا أمامه في 4 مباريات منذ عام 2003 وحتى كسر الأهلي انتظاره الطويل بالفوز على الأزرق في مباراة نهائي كأس ولي العهد 2015.

ويخوض الفريقان النهائي رقم 13بينهما حيث التقيا في 12 نهائي سابق كانت الغلبة للهلال الذي حقق 8 بطولات أمام الأهلي، في حين أن الأخير اقتنص 4 بطولات أمام أزرق العاصمة.

وبدأت لقاءات الفريقان في النهائي قبل 40 عاماً من الآن حينما القتوا على نهائي كأس الملك وحينها فاز الأهلي 3-1 سجلها مهاجمه الراحل أحمد الصغير "هدفين"، وسعد الحربي، في حين سجل هدف الهلال الوحيد مهاجمه سلطان بن نصيب.

وبدأت لقاءات الفريقين في النهائي قبل 40 عاماً، حينما التقيا على نهائي كأس الملك وحينها فاز الأهلي 3-1 سجلها مهاجمه الراحل أحمد الصغير "هدفين"، وسعد الحربي، في حين سجل هدف الهلال الوحيد مهاجمه سلطان بن نصيب.

وانتظر الهلال 7 مواسم حتى عاد ورد اعتباره أمام الأهلي، حينما التقاه في نهائي كأس الملك واكتسحه برباعية نظيفة سجلها منصور الخاتم ومنصور بشير وفهد المصيبيح وعبدالرحمن اليوسف.

وابتعد الفريقان عن المواجهات النهائية بينهما لمدة 12 عاماً حينما التقيا مجدداً على نهائي دوري خادم الحرمين الشريفين، وحينها فاز الهلال 2-1 سجلها سامي الجابر، في حين سجل للأهلي خالد قهوجي.

وتضاعفت لقاءاتهما منذ دخول الألفية الجديدة، حيث التقيا مع مطلعها على نهائي كأس المؤسس، وكانت الغلبة للهلال بنتيجة 2-1سجلها مهاجمه الكويتي جاسم الهويدي ونواف التمياط، وسجل للأهلي خالد قهوجي.

عام 2001 نجح الأهلي بالتتويج للمرة الثانية في تاريخه أمام الهلال، حينما هزمه على نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد بركلات الترجيح 4-3.

وعاد الهلال مرة أخرى ونجح بفرض سيطرته على مواجهاته أمام الأهلي حينما هزمه عام 2003 في نهائي كأس ولي العهد بهدف محمد الشلهوب، ليكرر تفوقه عام 2005 ويفوز عليه في نهائي كأس الأمير فيصل بهدفي لاعبيه نواف التمياط ومحمد العنبر.

ولم يتوقف تفوق الهلال على الأهلي في النهائيات حينما فاز عليه عام 2006 في نهائي كأس ولي العهد بهدف نواف التمياط، ليعود في عام 2010 ويؤكد تفوقه بذات المسابقة حينما فاز عليه 2-1 سجلها السويدي كريستيان ويلهامسون والبرازيلي تياغو نيفيز، في حين سجل هدف الأهلي الوحيد البرازيلي فيكتور سيموس.

وانتظر الأهلي خمسة أعوام حتى نجح بتحقيق فوزه الأول على الهلال في نهائي كأس ولي العهد، حينما هزمه 2-1 سجلها السوري عمر السومة ومدافعه معتز هوساوي، في حين سجل هدف الهلال الوحيد اليوناني جورجيوس سامراس، ليعود الهلال في الموسم الذي يليه وينجح بالتتويج أمام الأهلي في ذات المسابقة، حينما فاز عليه أيضاً بذات النتيجة، وسجل هدفيه ناصر الشمراني ونواف العابد، في حين سجل هدف الأهلي الوحيد تيسير الجاسم.

آخر مواجهاتهما كانت على نهائي كأس السوبر الذي أقيم في العاصمة الإنجليزية لندن مطلع الموسم الحالي، ونجح الأهلي بالفوز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.