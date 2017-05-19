الهلال يتوج بطلاً لكأس الملك للمرة الثامنة في تاريخه

توج الهلال بطلاً لكأس الملك للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه على أهلي جدة 3-2 في المباراة النهائية التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة.

وظهر الهلال بشكل مميز خلال مجريات الشوط الأول بعدما فرض سيطرته المطلقة، وأهدر لاعبوه فرصاً محققاً كثيرة، في حين اعتمد الأهلي على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى أزرق العاصمة.

وبدأت الخطورة مبكراً وتحديداً بعد مرور 10 دقائق حينما تصدى البرازيلي كارلوس ادواردو لاعب الهلال لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس ياسر المسيليم.

وواصل الهلال خطورته وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه السوري عمر خربين، الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي أبعدها بصعوبة.

ورد الأهلي سريعاً وأهدر لاعبه عبدالفتاح عسيري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله تيسير الجاسم ليواجه المرمى إلا أنه سددها ضعيفة تصدى لها الحارس عبدالله المعيوف بسهولة.

وعند الدقيقة 28 وضح إصرار الهلال على افتتاح التسجيل وحصل على مراده حينما سدد لاعبه الأوروغوياني نيكولاس ميليسي كرةً قوية على قوس منطقة الجزاء لتجد الحارس ياسر المسيليم الذي أبعدها بصعوبة إلا أنها عادت للمهاجم عمر خربين الذي وضعها بسهولة برأسه في المرمى الخالي.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين تمكن مدافع الأهلي معتز هوساوي من تسجيل هدف التعادل بعدما ارتقى لركنية زميله تيسير الجاسم وحول الكرة برأسه في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وفي الوقت بدل الضائع كاد لاعب الهلال سالم الدوسري يسجل الهدف الثاني لفريقه قبل نهاية الشوط الأول حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أن الحارس ياسر المسيليم واصل تألقه وتصدى للكرة.

وبدأ الشوط الثاني بهجوم أهلاوي كاد يغير النتيجة لصالحه حينما سنحت فرصة خطيرة للاعبه اليوناني فيتفاتزيديس الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء ذهبت فوق العارضة الهلالية.

وعند الدقيقة 55 دفع السويسري كريستيان غروس بأول تبديلاته حينما أشرك هداف الفريق السوري عمر السومة بديلاً للمصاب عقيل بلغيث.

وعند الدقيقة 58 أهدر البرازيلي ادواردو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله سالم الدوسري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الهلال هجومه وكاد لاعبه البرازيلي ادواردو يسجل الهدف الثاني مرةً أخرى، بعدما ارتقى لعرضية زميله المدافع عبدالله الزوري وحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس ياسر المسيليم.

وعند الدقيقة 68 أجرى الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال تغييره الأول حينما أشرك اللاعب نواف العابد بديلاً لسالم الدوسري.

وسنحت فرصة خطيرة للهلال عند الدقيقة 70 للاعبه الأوروغوياني ميليسي الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس المتألق ياسر المسيليم الذي أبعدها بصعوبة.

وتلقى السويسري غروس مدرب الأهلي ضربةً موجعة بعدما اضطر لإجراء تغييره الثاني حينما أخرج مدافعه المصاب معتز هوساوي وأشرك المدافع محمد آل فتيل.

وواصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة خطيرة أخرى لمدافعه عبدالله الزوري الذي ارتقى لعرضية زميله سلمان الفرج وحول الكرة برأسه إلا أن الحارس ياسر المسيليم واصل تألقه وأبعدها في اللحظات الأخيرة.

وسنحت فرصة خطيرة للهلال للاعبه نواف العابد الذي سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء لتجد اللاعب اليوناني فيتفاتزيديس الذي أبعدها برأسه من على خط المرمى.

وعند الدقيقة 77 ترجم مدافع الهلال محمد جحفلي أفضلية فريقه حينما حول عرضية زميله نواف العابد برأسه في شباك حارس الأهلي ياسر المسيليم.

وكثف الهلال هجومه وكاد لاعبه البديل اسلام سراج يسجل هدف التعادل عند الدقيقة 84 بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله عمر السومة ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية لتجد الحارس عبدالله المعيوف الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 90 تمكن البرازيلي ادواردو لاعب الهلال من تسجيل الهدف الثالث لفريقه، بعد تلقيه تمريرة من زميله نواف العابد ليسدد الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 90+3 سجل السوري عمر السومة مهاجم الأهلي الهدف الثاني لفريقه عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله عبدالفتاح عسيري، ليطلق بعدها الحكم البرتغالي آرتور سواريس دياس صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز الهلال 3-2.