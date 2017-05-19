خربين عن السومة: لاعب كبير.. لا تقارنوني به

شدد النجم السوري عمر خربين، مهاجم الهلال، على صعوبة مقارنته بمواطنه عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة.

وافتتح خربين التسجيل للهلال في الدقيقة 28، فيما سجل السومة، الذي حل بديلا في الشوط الثاني، الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.

وأوضح خربين في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "السومة لاعب كبير جدا، وأنا أختلف عنه بأسلوب اللعب وطريقة الأداء داخل مناطق الهجوم ويظل كبيرا بعطائه".

وأضاف خربين: "الهلال كان الطرف الأفضل رغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لقد لعبنا بشكل جيد واستحققنا اللقب عن جدارة".