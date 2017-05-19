لجنة الانضباط تغرم أهلي جدة 225 ألف ريال

قررت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي، تغريم نادي أهلي جدة بمبلغ 225 ألف ريال، وذلك نظير قيام جماهيره برمي علب المياه على لاعبي الفريق المنافس خلال مواجهة نهائي كأس الملك، في قرار قابل للاستئناف.

وكتبت اللجنة عبر بيان الجمعة: "المخالفة قيام جماهير النادي الأهلي عند الدقيقة الثامنة والعشرين من الشوط الأول من المباراة، برمي علب مياه بعدد يتراوح ما بين (20-25) علبة باتجاه لاعبي الفريق المنافس عند احتفالهم بالهدف الأول، وذلك للمرة الثالثة في ذات الموسم الرياضي بين فريقي النادي الأهلي ونادي الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي، وفقاً لتقرير مراقب المباراة".

وزاد البيان: ثبوت مخالفة جماهير النادي الأهلي للمادة (49) من لائحة الانضباط، وإلزام النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها (225.000) ألف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، والقرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم".