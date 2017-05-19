نواف بن سعد: اللقب الغالي هدية لجمهور الهلال العظيم

أهدى الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، لقب بطولة كأس الملك، إلى كافة الجماهير الهلالية التي ساندت الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

وقال رئيس النادي العاصمي في حديثه الخاص لـ"في المرمى" بعد تحقيق اللقب: "مبروك لجميع الهلاليين اللقب الغالي، ومبروك للرياضيين تشريف خادم الحرمين الشريفين وهو التشريف الأغلى".

وتابع: "الجهازان الفني واللياقي على أعلى مستوى، استطعنا الحسم بمؤازرة جمهور الهلال العظيم، واللقب هدية لكافة الجماهير، يستحقه الجميع وكل من بذل جهدا من أجل هذه اللحظة".

وأردف: "مباراة جميلة على مستوى الحدث، الأهلي فريق كبير، وتفاءلت بتحقيق اللقب بعد تجاوز التعاون".

ويواصل الرئيس الذي حقق الثنائية التاريخية للنادي العاصمي: "حققنا بطولتين غاليتين، الهلال دائما ما يكون طرفا ثابتا في كل مناسبة، سنتجاوز الفرحة ونعمل على تحقيق الفوز في المواجهتين الآسيويتين".

وحول اللاعبين الشلهوب والقحطاني، قال: "اللاعبان كان لهما دور كبير وفعال، وساهما في تحقيق الثنائية، وأعتبرهما من أعضاء مجلس الإدارة".