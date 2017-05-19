هل يشارك الهلال بالفريق الأولمبي في البطولة العربية؟

تدرس إدارة الهلال، فكرة مشاركة الفريق الأولمبي في البطولة العربية المزمع اقامتها في مصر خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبلين، وبمشاركة 12 فريقا عربيا في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

وبحسب مصادر خاصة بـ"العربية.نت"، فإن الأمير نواف بن سعد، رئيس النادي العاصمي، والأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول، يبحثان جديا مشاركة الفريق الأولمبي في البطولة المرتقبة، من أجل إراحة عناصر الفريق الأول عقب موسم مرهق ومميز توجه الأزرق بتحقيقه ثنائية الدوري والكأس للمرة الأولى في تاريخه.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الإدارة الهلالية تنتظر فراغ فريقها الأول من استحقاقه الآسيوي المنتظر أمام استقلال خوزستان الإيراني في الدور ثمن النهائي، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركة الأولمبي من عدمها ومن ثم إعلانه.

وتوج النادي العاصمي ببطولة الدوري بعد غياب 5 مواسم، واتبعها بنيله لقب كأس الملك عقب فوزه على أهلي جدة 3-2 في المواجهة التي جمعتهما أمس الخميس على ستاد "الجوهرة المشعة" بجدة.