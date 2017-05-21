أخضر الشباب يبدأ مشواره في كأس العالم أمام السنغال

يبدأ منتخب الشباب السعودي مساء الإثنين مشواره في كأس العالم للشباب (تحت 20 عاماً) عندما يلاقي نظيره السنغالي على ملعب إنشون في كوريا الجنوبية التي تستضيف البطولة في الفترة بين 20 مايو وحتى 11 يونيو.

وتضم المجموعة السادسة كلاً من الإكوادور والولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى السعودية والسنغال.

وسيلعب المنتخب السعودي مباراته الثانية أمام الإكوادور يوم الخميس 25 مايو بينما يختتم مباريات دور المجموعات بلقاء الولايات المتحدة الأميركية يوم 28 من الشهر ذاته.

وكلف الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم المجري الشهير فيكتور كاساي بقيادة المباراة بينما سيكون الإيطالي دانييلي أورساتو حكم الفيديو المساعد الأول والفنزويلي خوسيه أرغوتي حكم الفيديو المساعد الثاني.

وكان المنتخب السعودي قد تأهل إلى البطولة بعدما حل وصيفاً في كأس آسيا (تحت 19 عاماً) التي استضافتها البحرين أواخر العام الماضي.