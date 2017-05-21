أهلي جدة لا يعرف الخسارة أمام أندية الإمارات

يسعى أهلي جدة إلى إكمال مسيرته الناجحة أمام الأندية الإماراتية التي لم يذق طعم الخسارة أمامها في دوري أبطال آسيا، عندما يواجه نظيره أهلي دبي على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

ويملك أهلي جدة مسيرة ناجحة أمام الأندية الإماراتية خلال مواجهاتهما في دوري أبطال آسيا في نسخته الجديدة، بعد أن تقابل أمامهم في 15 مواجهة لم يعرف طعم الخسارة سوى في مواجهتين كانت أمام العين دور المجموعات الموسم الماضي، وتعادل في خمس مواجهات وفاز في 8 مواجهات.

ولم تضع القرعة أهلي جدة أمام الأندية الإماراتية في الدور ثمن النهائي إلا مرة واحدة حينما واجه الجزيرة في نسخة 2012 ونجح بالفوز بركلات الترجيح.

في حين لعب أهلي جدة أمام أهلي دبي مرتين حينما وضعتهما القرعة في دور المجموعات لنسخة 2015 وتعادلا ذهاباً 3-3 وفاز أهلي جدة إياباً 2-1.

وأكثر الفرق التي واجهها أهلي جدة أمام الأندية الإماراتية هما العين والنصر بواقع أربع مواجهات إذ فاز على الأخير ثلاث مواجهات وتعادل في مواجهة، في حين لم يعرف الأهلي طعم الفوز أمام العين بعدما خسر لقاءين وتعادل مثلهما في النسخة الحالية والماضية.

وأكبر نتيجة حققها أهلي جدة أمام الأندية الإماراتية كانت أمام الجزيرة حينما واجهه في نسخة 2010 وفاز ذهاباً 5-1 واياباً 2-صفر.

وبدأ أهلي جدة مشواره أمام الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا في نسخة 2008 حينما واجه الوحدة وتعادل معه سلبياً في مواجهة الذهاب، وفاز عليه إياباً.