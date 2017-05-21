أهلي جدة يواجه أهلي دبي بحثاً عن تضميد جراحه

يسعى أهلي جدة عن تضميد جراحه حينما يستضيف أهلي دبي على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وخرج أهلي جدة خالي الوفاض من جميع المسابقات السعودية عقب خسارته يوم الخميس الماضي أمام الهلال 3-1 في نهائي كأس الملك، وحلوله وصيفاً في دوري جميل السعودي للمحترفين.

ويعاني السويسري كريستيان غروس مدرب الأهلي كثيراً بعد تلقيه عدة صدمات في لقاء الهلال الماضي بعد تأكد غياب الثنائي المهاجم السوري عمر السومة الذي تجددت اصابته بالركبة بالاضافة الى المدافع عقيل بلغيث الذي تأكد غيابه لنهاية الموسم، وتحوم الشكوك حول مشاركة المدافع معتز هوساوي الذي خرج مصاباً في نهائي الكأس.

ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة ايجابية تبقي حظوظه قائمة للتأهل قبل مواجهة الإياب في دبي التي ستكون ختام مواجهات الفريق هذا الموسم.

وتأهل الأهلي الى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني برصيد 11 نقطة بفارق نقطة عن العين الذي خطف بطاقة التأهل الأولى.

وفي المقابل لا يختلف وضع أهلي دبي كثيراً عن أهلي جدة كون الفريق خرج خالي الوفاض من المسابقات الاماراتية هذا الموسم بعد أن كان بطلاً لدوري الخليج العربي الموسم الماضي.

وأنهى أهلي دبي موسمه في دوري الخليج العربي باحتلاله المركز الثالث برصيد 56 وبفارق 12 نقطة عن بطل الدوري الجزيرة فريق العاصمة أبوظبي.

ووصل أهلي دبي الى هذا الدور عقب احتلاله صدارة المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة أمام استقلال طهران الإيراني.

وستقام مواجهة الإياب يوم 29 مايو على ستاد راشد بدبي وستكون هي المواجهة الأخيرة لفريق الأهلي عقب دمجه مع أندية الشباب ودبي ليكون اسمه اعتباراً من الموسم المقبل شباب الأهلي دبي