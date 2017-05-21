الهلال ونيويورك كوزموس يتعادلان في مباراة استعراضية

تعادل الهلال بطل الثنائية المحلية في السعودية مع نيويورك كوزموس الأميركي سلبياً في مباراة استعراضية أقامتها الهيئة العامة للترفية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

وشهدت المباراة حضور البرتغالي لويس فيغو أفضل لاعب في العالم عام 2000، وعدد من نجوم الهلال السابقين أمثال الروماني ميريل رادوي والسويدي كريستيان ويلهامسون والليبي طارق التايب والكويتي بشار عبدالله، بالإضافة إلى المغني ماجد المهندس.

وقدم المظليون عرضاً احترافياً قبل ساعات من بداية المباراة، كما أدى ماجد المهندس أغنية للجماهير التي تواجدت في ستاد الأمير فيصل بن فهد.

ودفع الأرجنتيني رامون دياز بالرباعي الأجنبي في القائمة الأساسية التي غاب عنها أغلب نجوم الفريق نظراً لخوضهم مباراة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام استقلال خوزستان الإيراني بعد يومين.







