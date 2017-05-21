غروس: نسينا النهائي.. ولم أحدد مشاركة السومة

طالب السويسري كريستيان غروس مدرب أهلي جدة من لاعبيه نسيان هزيمتهم في نهائي كأس الملك أمام الهلال يوم الخميس الماضي والتركيز في مواجهة أهلي دبي ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال غروس في المؤتمر الصحفي: علينا نسيان النهائي والتركيز في المباراتين المتبقيتين، وأتمنى أن نحقق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب ولا نستقبل الأهداف حتى تسهل مهمتنا في الإياب. وزاد: لم تتحدد إمكانية مشاركة عمر السومة في المباراة وفي الصباح سنعرف ذلك، أما عقيل بلغيث فلن يلعب بسبب إصابته.

وختم المدرب السويسري حديثه قائلاً: التأهل إلى ربع النهائي سيكون أمراً مميزاً، ونحن مستعدون لتحقيق ذلك وإسعاد جماهير الأهلي.