كانتي يحصد جائزته الثالثة خلال موسم واحد

منحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي جائزة أفضل لاعب في العام يوم الأحد ليضيف اللاعب الفرنسي بذلك ثالث جائزة فردية لقائمة انجازاته هذا الموسم والتي تتضمن الفوز بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.



وكان كانتي (26 عاما) انضم إلى تشيلسي اللندني قادما من ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي في يوليو تموز 2016 وحصد في وقت سابق جائزتي افضل لاعب في العام من رابطة كتاب كرة القدم ورابطة اللاعبين في إنجلترا.



وتفوق كانتي على عدد من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في المنافسة على جائزة رابطة الدوري ومن بينهم زميله إيدن هازارد وأليكسيس سانشيز لاعب أرسنال.



وقال كانتي الذي لعب دورا بارزا في تتويج فريقه هذا الموسم في بيان بثه موقع الرابطة على الانترنت: إنه لشرف كبير أن أتوج بجائزة أفضل لاعب في العام وأود أن قدم الشكر لجميع من صوتوا لصالحي.



وأضاف: أعمل بكل جد واجتهاد في التدريبات وأسعى لتقديم أفضل ما عندي بينما أعمل مع كثير من أفضل اللاعبين. وهذا هو سبب فوزنا بلقب الدوري مرتين.