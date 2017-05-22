أخطاء دفاعية تسقط الأخضر الشاب أمام السنغال

تلقى المنتخب السعودي هزيمته الأولى أمام السنغال بهدفين في بداية مشواره بدور المجموعات في كأس العالم للشباب التي تستضيفها كوريا الجنوبية في الفترة بين 20 مايو و11 يونيو.

واستغل السنغاليون هفوات مبكرة من الدفاع السعودي عندما سجلوا هدفين في دقيقتين بداية الشوط الأول ليصعد منتخب بلادهم إلى صدارة المجموعة متقدماً على الإكوادور والولايات المتحدة الذان تعادلا 3-3 في وقت سابق.

وسجل إبراهيما نيان وأوساينو ديانيه في الدقيقتين 13 و15، وفي الشوط الثاني تطور مستوى المنتخب السعودي لكنه لم يستطع هز الشباك، لتنتهي المباراة بخسارته وتذيله المجموعة، على أن يلاقي الولايات المتحدة يوم الخميس القادم.