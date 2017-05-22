الاتفاق يفاوض مدربه السابق برانكو

فتحت إدارة الاتفاق خط مفاوضات مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب الفريق السابق قبل 6 مواسم، وذلك لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وقالت مصادر "العربية.نت" أن إدارة الاتفاق عرضت على برانكو، مدرب بيروزي الإيراني الحالي، العودة إلى تدريب الفريق في الموسم المقبل، لكن المدرب الكرواتي المخضرم طلب التريث قبل رده على الاتفاقيين نظراً لأنه يملك عرضاً مع أحد الأندية الإيرانية ويود دراسة العرضين قبل اتخاذ القرار.

ومر على الاتفاق 3 مدربين الموسم الماضي، كان أولهم التونسي جميل قاسم الذي أعاد الفريق إلى دوري المحترفين قبل أن يقال منتصف الدور الأول، وعينت بعده الإسباني خوان غاريدو الذي أقيل بعد سلسلة من النتائج السلبية وتستقر أخيراً على الهولندي إلكو شاتوري مدرب فريق الأولمبي الذي أكمل الموسم وأبقى الاتفاق في دوري المحترفين خلال الجولة الأخيرة.

وسبق لبرانكو قيادة الاتفاق في موسم 2011-2012 إبان تواجد إدارة عبدالعزيز الدوسري، وحصل مع الفريق على المركز الرابع وأعاده إلى دوري أبطال آسيا 2012-2013، كما وصل معه إلى نهائي كأس ولي العهد 2012 قبل الخسارة أمام الهلال في المباراة النهائية.