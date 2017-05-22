الهلال يحل ضيفاً ثقيلاً على استقلال خوزستان

يخوض الهلال اختباراً صعباً، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على استقلال خوزستان الإيراني، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

ويسعى الهلال لإكمال موسمه الناجح بخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، لاسيما أنه مطالب بالخروج بنتيجة إيجابية قبل خوضه مواجهة الإياب في العاصمة الدوحة يوم 29 مايو الجاري.

ويدخل الهلال المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح الفريق بضم كأس الملك لخزانته بجانب لقب دوري جميل بفوزه على أهلي جدة 3-1 في المباراة النهائية يوم الخميس الماضي.

ويواجه الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال مشكلة الإصابات، حيث لم يرافق بعثة الفريق المغادرة إلى مقسط الرباعي محمد جحفلي وعبدالله عطيف للإيقاف، والمهاجمان البرازيلي ليو بوناتيني وياسر القحطاني لعدم الجاهزية.

ووصل الهلال إلى هذا الدور بعد تصدره لترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة وبفارق 3 نقاط عن بيروزي الايراني الوصيف.

وفي المقابل يسعى استقلال خوزستان إلى تسجيل نتيجة ايجابية في ظهوره الأول في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا.

وقدم استقلال خوزستان أداءً جيداً في الأدوار التمهيدية بعدما نجح باقتناص بطاقة التأهل الثانية في في المجموعة الثانية حينما جمع 9 نقاط خلف لخويا القطري المتصدر بفارق خمس نقاط.