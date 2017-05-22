دياز: درجة الحرارة لم تمنع الهلال من الفوز بكأس الملك

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال أن لاعبيه يملكون عقلية احترافية في تعاطيهم مع تداخل البطولات، مشيراً إلى فريقه قادر على تجاوز استقلال خوزستان الإيراني مساء الثلاثاء وإكمال الموسم الاستثنائي الذي يعيشه الأزرق.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي: أثبت لاعبو الهلال أنهم محترفون، ويستطيعون الخروج من بطولة والتركيز على أخرى، ودليل ذلك خوضنا نهائي كأس الملك عقب التتويج بالدوري ولم يكن لذلك الأمر أي تأثير علينا لأننا نملك لاعبين وجهازين فني وإداري يعرفون أهمية كل بطولة. وأردف: نحن نعيش موسم استثنائي ونريد أن نختتمه بالتأهل الآسيوي ولدينا القدرات والإمكانيات التي تؤهلنا لتحقيق ذلك.

ونفى دياز أن يكون لحرارة الجو في مسقط دور بالتأثير على الفريق، وقال: هذا الأمر لن يكون مهماً، لأننا حققنا بطولة كأس الملك في جدة وسط درجة حرارة ورطوبة عاليتين ولم يؤثر ذلك على عطاء اللاعبين.