قرار طبي يعيد ليو بوناتيني إلى البرازيل

غادر البرازيلي ليو بوناتيني مهاجم الهلال إلى بلاده بعدما أثبتت الفحوصات الطبية عدم قدرته على المشاركة في مباراة الإياب أمام استقلال خوزستان أواخر الشهر الجاري.

وقال المركز الإعلامي بنادي الهلال أن المهاجم البرازيلي حصل على إذن من الجهازين الفني والإداري للمغادرة إلى بلاده وسيكمل برنامجه التأهيلي هناك.

وسبق أن أعلن الأمير نواف بن سعد عدم استمرار ليو بوناتيني في صفوف الفريق الموسم المقبل، واستثمار عقده في فترة الانتقالات الصيفية.

وحضر بوناتيني إلى الهلال قادماً من إشتوريال البرتغالي في الصيف الماضي، وسجل معه 12 هدفاً في الدوري.