أهلي جدة يتعثر أمام أهلي دبي ويصعب مهمته بالتأهل

صعب أهلي جدة مهمته في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد تعادله أمام ضيفه أهلي دبي 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، في بهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وظهر أهلي دبي بمستوى مميز منذ بداية المباراة بعدما أحرج أصحاب الأرض من خلال استخدامه اسلوب الضغط العالي على لاعبي أهلي جدة.

وسنحت فرصة ثمينة للضيوف بعد مرور 10 دقائق لمهاجمه السنغالي ماخيتي ديوب الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله اسماعيل الحمادي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت بجانب القائم الأيمن للحارس ياسر المسيليم.

وعند الدقيقة 20 تمكن الضيوف من تسجيل هدف السبق عن طريق لاعبه خميس اسماعيل الذي استغل خروج الحارس ياسر المسيليم الخاطئ لإبعاد كرة وسدد الكرة في شباك أهلي جدة.

وانتطر أهلي جدة حتى الدقيقة 38 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه عبدالفتاح عسيري الذي استغل تمريرة زميله المصري محمد عبدالشافي وسدد الكرة قوية في شباك أهلي دبي.

وفي الشوط الثاني واصل أهلي دبي سيطرته وكاد مهاجمه السنغالي ديوب أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله اسماعيل الحمادي إلا أنه فشل في وضعها في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وتحسن مستوى أهلي جدة بعد مرور 65 دقيقة وأهدر اليوناني فيتفاتزيديس هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى الخالي من زميله سلمان مؤشر إلا أن سدد الكرة في الشباك الجانبية.

وسنحت فرصة ثمينة أخرى لأهلي جدة وتحديداً للاعبه المصري محمد عبدالشافي الذي تلقى تمريرة من عبدالفتاح عسيري داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وواصل أهلي جدة سيطرته إلا أنه افتقد الفاعلية الهجومية ووضح تأثر الفريق بغياب المهاجمين السوري عمر السومة ومهند عسيري المصابان لاسيما وأن هجماته لم تشكل خطراً كبيراً على مرمى أهلي دبي لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وستقام مواجهة الإياب يوم الاثنين المقبل على ستاد راشد بدبي والتي سيدخل فيها أصحاب الأرض بأكثر من فرصة.