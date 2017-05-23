الباطن يمدد عقد عبدالله الجوعي حتى نهاية الموسم المقبل

مددت إدارة الباطن عقد عبدالله الجوعي لاعب وسط فريقها حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل بعد ضمان الفريق البقاء في دوري المحترفين لموسم ثانِ.

وقالت إدارة الباطن عبر حساب النادي الرسمي على "تويتر": جددت إدارة النادي عقد اللاعب عبدالله الجوعي لموسم رياضي، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على نجوم الفريق.

وحضر الجوعي إلى الباطن قادماً من أولمبي الهلال في فترة الانتقالات الشتوية بعقد يمتد 6 أشهر، وخاض مع الفريق 10 مباريات في دوري المحترفين السعودي صنع خلالها هدفاً واحداً لزميله جورجي داسيلفا في مباراة الفتح والباطن والتي انتهت بفوز الأول 3-2.