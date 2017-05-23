الشباب يقترب من ضم عبدالله المطيري

اقتربت إدارة نادي الشباب، من التعاقد مع عبدالله المطيري، لاعب الفيصلي الحالي وأهلي جدة السابق، وسط منافسة نادي التعاون، الذي يرغب جاهداً في استقطاب اللاعب إلى صفوفه.

وبحسب مصادر خاصة بـ"العربية.نت"، فإن النادي العاصمي، أبدى رغبته الجادة إلى وكيل أعمال اللاعب في ضمه إلى صفوف الفريق، وتعزيز خط الوسط، واقترب الطرفان من الاتفاق على كافة التفاصيل.



ووفقا للمصادر ذاتها، فإن إدارة نادي التعاون تطمح هي الأخرى في التعاقد مع المطيري، وقدمت عرضها الاحترافي إلى وكيل أعمال اللاعب، بينما تسعى إدارة الفيصلي جاهدة لإبقائه ضمن صفوف فريقها خلال الموسم المقبل.

وبرز المطيري بشعار نادي الوحدة، قبل أن ينتقل إلى صفوف الفيصلي ويقدم مستويات مميزة ساهمت في انضمامه إلى أهلي جدة مطلع عام 2014، قبل أن يعود مجددا لتمثيل الفيصلي مع بداية الموسم المنقضي.

وخاض المطيري 21 مواجهة دورية بشعار الفيصلي خلال الموسم الماضي، فيما استطاع هز شباك منافسيه في مناسبتين، وساهم في صناعة هدف وحيد سجل في مرمى الخليج.