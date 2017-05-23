الهلال يسقط استقلال خوزستان ويضع قدماً في ربع النهائي

وضع الهلال قدماً في الدور ربع النهائي، بعد فوزه على مضيفه استقلال خوزستان الإيراني، في المواجهة التي احتضنها ستاد السيب الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

ونجح الهلال بتحقيق المهم وهو الفوز خارج أرضه، الأمر الذي سيسهل مهمته حينما يلاقي استقلال خوزستان في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء المقبل.

وتقاسم الفريقان أفضلية الشوط الأول وبدأ الهلاليون الخطورة حينما كاد مهاجمه السوري عمر خربين أن يفتتح التسجيل بعدما ارتقى لعرضية زميله سلمان الفرج وحول الكرة برأسه لتجد الحارس فاهيد شيهفيسي الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد استقلال خوزستان سريعاً وأهدر مهاجمه مهدي لاريمي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله علي اسوري إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 30 سنحت فرصة محققة للهلال وتحديداً لمهاجمه السوري عمر خربين الذي تلقى تمريرة من زميله البرازيلي كارلوس ادواردو ليسدد الكرة قوية إلا أن الحارس أبعدها عن المرمى.

وعند الدقيقة 42 تمكن لاعب استقلال خوزستان حسن سعيد بتسجيل هدف السبق بعدما حول عرضية زميله بيمان شيرازي في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد البرازيلي ادواردو أن يسجل هدف التعادل بعد اختراقه لدفاع استقلال خوزستان وسدد الكرة قوية لتجد الحارس فرهاد الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني كثف الهلال هجومه بحثاً عن هدف التعادل ونجح بذلك عند الدقيقة 52 عن طريق مدافعه عبدالله الزوري الذي استغل تمريرة زميله السوري عمر خربين وسدد الكرة قوية في الشباك.

وواصل الهلال هجومه وتمكن لاعبه البرازيلي ادواردو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 57 بعدما ارتقى لعرضية زميله الأوروغوياني نيكولاس ميليسي وحول الكرة برأسه في شباك استقلال خوزستان.

ولم يتوقف هجوم الهلال وأهدر لاعبه نواف العابد هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله سلمان الفرج إلا أنه سدد الكرة فوق عارضة الحارس فرهاد شيهفيسي.

وعند الدقيقة 72 كاد الأوروغوياني ميليسي أن يضاعف النتيجة بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس فرهاد الذي أبعدها بصعوبة.

وتابع الهلاليون هجومهم وواصل لاعبوه مسلسل اهدار الفرص المحققة وهذه المرة حينما تلقى مهاجمه السوري عمر خربين تمريرة متقنة من زميله كارلوس ادواردو ليواجه المرمى إلا أنه فشل في توويض الكرة لتصل سهلة إلى الحارس فرهاد شيهفيسي.

وعند الدقيقة 82 أهدر لاعب الهلال نواف العابد هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي ادواردو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.