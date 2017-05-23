عزت يستقبل الحكام السعوديين المشاركين في "القارات"

استقبل عادل عزت، رئيس اتحاد القدم السعودي، يوم الثلاثاء، طاقم التحكيم الدولي المكون من حكم الساحة فهد المرداسي، والحكمين المساعدين عبدالله الشلوي ومحمد العبكري، وذلك بمناسبة اختيارهم من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمشاركة في مواجهات بطولة كأس القارات 2017 المقامة في روسيا منتصف يونيو المقبل.

وقدم عزت التهنئة للطاقم الدولي المختار من قبل "فيفا"، مشيدا بما يقدمونه وزملاؤهم الحكام من عطاء داخل الملعب وخارجه، انعكس عليهم باختيارهم لقيادة المباريات القارية والدولية، ومتمنيًا لهم الظهور بالصورة المشرفة التي تعكس واقع المستوى العالي الذي وصل له التحكيم السعودي.