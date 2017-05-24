الإصابة تبعد هزازي عن معسكر الأخضر

غادر نايف هزازي، لاعب المنتخب السعودي، معسكر الأخضر المقام حالياً في فرانكفورت الألمانية، بسبب عارض صحي يعيقه عن أداء التدريبات الجماعية.

وكتب الحساب الرسمي للمنتخب السعودي: "قرر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم السيد بيرن فان مارفيك، إعادة اللاعب نايف هزازي إلى أرض الوطن بسبب عارض صحي يمنعه من المشاركة في التمارين الجماعية.

ويقيم الأخضر معسكرا تحضيرا ضمن الفترة الثانية من البرنامج الإعدادي الخاص بموقعة أستراليا في الثامن من شهر يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2018.