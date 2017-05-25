استفتاء "في المرمى".. الأسوأ في الموسم السعودي

حصل النصر على نصف أصوات المصوتين كأسوأ فريق في الموسم السعودي، واعتبر 32% من المشاركين أن حسين عبد الغني كان الأسوأ أداء كلاعب هذا الموسم.

وحاز البرازيلي ليو بوناتيني على لقب أسوأ أداء كلاعب أجنبي هذا الموسم، فيما أسوأ المدربين بحسب آراء المشاركين كان الفرنسي باتريس كارتيرون.

وصوت أكثر من 25% من المشاركين ضد تركي الخضير ليكون أسوأ حكم، وأسوأ إدارة في عهد أحمد عيد كانت لجنة الحكام بتصويت 40%، وأسوأ إدارة في عهد عادل عزت كانت لجنة الاحتراف بتصويت 35%، فيما اختار المصوتون مجلس إدارة النصر الأسوأ هذا الموسم.