استفتاء "في المرمى".. نواف بن سعد الأكثر تأثيراً

طرح استفتاء "في المرمى" السنوي أسئلة عدة، منها السؤال حول الشخصية الأكثر تأثيرا، وفاز الأمير نواف بن سعد بأغلبية 40%. وبعده الأمير خالد بن عبد الله، رئيس هيئة أعضاء الشرف في الأهلي، ثم الأمير عبد الله بن مساعد الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة.

أما الحدث الأبرز فذهب حسب الأصوات إلى إعفاء الأمير عبدالله بن مساعد، وتعيين محمد آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة، وتساوى تتويج الهلال بلقب الدوري مع مشوار المنتخب السعودي في التصفيات المونديالية بـ16%.

وخلال هذا الموسم تم طرح سؤال جديد، كان حول الشخصية التي ابتعدت وتتمنى عودتها، نصف الأصوات اتجهت إلى خالد البلطان رئيس الشباب السابق، وجاء بعده الأمير خالد بن فهد المعروف بالعضو الداعم، وفي المرتبة الثالثة طالب 9% منصور البلوي العودة إلى الوسط الرياضي.

وفي سؤال مشاركة بكتابة ما يريدونه من الرئيس الجديد للهيئة العامة للرياضة محمد آل الشيخ، كانت الطلبات كثيرة جدا، لكنها تركزت في أغلبيتها على إيجاد آلية صارمة حول ديون الأندية، والرقابة على إدارات الأندية الرياضية، وتفعيل الأدوار الاجتماعية وتجفيف منابع التعصب، إضافة إلى وجود بعض الأصوات المطالبة بتفعيل الخصخصة، ودمج بعض الأندية التي بدون إنجازات وعدم التدخل في اتحاد القدم والعدل، وتطوير الملاعب الرياضية.

وأخيرا في تقييم الموسم الكروي الطويل، منح الأغلبية العلامة الكاملة له من خلال 5 آلاف صوت، و8 من 10 لأكثر من 3 آلاف صوت، وذهبت أصوات البقية للدرجات الأخرى.