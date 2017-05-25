الأخضر يقهر الإكوادور ويحيي آماله في التأهل

أحيا المنتخب السعودي للشباب، آمال التأهل في كأس العالم تحت 20 عاما بكوريا الجنوبية بعد فوزه المثير على نظيره الإكوادوري 2 -1 يوم الخميس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.

ويقتسم المنتخبان السنغالي والسعودي صدارة المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط ويمتلك منتخبا الإكوادور وأمريكا نقطة واحدة.

وفي الجولة الأولى خسرت السعودية أمام السنغال صفر-2 وتعادلت الإكوادور مع أمريكا 3 -3

وتقدم المنتخب السعودي بهدف بعد مضي سبع دقائق فقط من بداية المباراة، عندما توغل أيمن الخليف بالكرة ومرر بشكل ذكي إلى عبدالرحمن اليامي الذي ركض باتجاه منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة رائعة ارتدت من القائم وهزت الشباك.

وكاد سامي النجعي أن يضيف الهدف الثاني للأخضر السعودي ولكن تسديدته علت العارضة بقليل.

وكان منتخب الإكوادور قريبا جدا من معادلة النتيجة عندما اخترق هيرلين لينو الدفاع السعودي ومرر إلى بيرفايس إيستوبينان ليسدد الأخير كرة قوية لكنها ارتدت من القائم.

وحصل منتخب الإكوادور على ضربة جزاء نتيجة عرقلة عون السلولي لهيرلين لينو لكن الحارس السعودي أمين البخاري تصدى ببراعة لتسديدة بريان كابيزاس.

ونشط أداء منتخب الإكوادور في الشوط الثاني ووصل كثير للمرمى السعودي ولكن تألق الحارس أمين البخاري حال دون الوصول إلى الشباك.

وقبل ست دقائق من النهاية أنطلق أيمن الخليف بالكرة من الجهة اليمنى ومرر إلى عبدالرحمن اليامي الذي سدد دون عناء في الشباك.

ورد منتخب الإكوادور بهدف قبل دقيقة واحدة من النهاية إثر تمريرة متقنة من آنجيلو بريسيادو تابعها جوردي كايسيدو إلى الشباك.