استفتاء "في المرمى".. الأفضل في الموسم السعودي

فاز الهلال بأفضل فريق في الاستفتاء السنوي بـ 72.9%، الاتحاد ثاني أفضل فريق بـ 9.6%، فيما 7.5% من المصوتين وضعوا النصر في المرتبة الثالثة.

جمهور الهلال فاز بالأفضلية بـ 46.7% حسب تصويت المشاركين، ومدرج الاتحاد كسب المرتبة الثانية في التصويت بـ 30.4%، فيما 14% من أصوات المشاركين اتجهت إلى مدرج الأهلي.

عبد الله المعيوف وياسر المسيليم تنافسا على أفضل حارس، 38.8% من الأصوات وضعت المعيوف أفضل حارس في الموسم، 38.1% من المشاركين ذهبت أصواتهم لصالج المسيليم في المركز الثاني، فيما فواز القرني حارس الاتحاد حل ثالثا بـ 8.7% من الأصوات.

اكتساح أزرق لأفضلية اللاعبين السعوديين في الموسم، محمد البريك يفوز بأفضل لاعب سعودي في الاستفتاء بـ24%، فيما 14%من المصوتين وضعوا نواف العابد في المرتبة الثانية، وأسامة هوساوي جاء ثالثا حسب الأصوات بـ 12%.

كارلوس إدواردو أفضل لاعب أجنبي حسب الاستفتاء السنوي، 21% من المصوتين اختاروا السومة كأفضل ثاني لاعب أجنبي، وعمر خربين فاز بالمركز الثالث حسب الاستفتاء السنوي.

عبد الله الحافظ حصل على أفضلية اللاعبين الصاعدين في الموسم، وثنائي النصر الدوسري والنجعي تبادلا المركزين الثاني والثالث.

61 % من الأصوات اختارت دياز كأفضل مدرب في الموسم، والتشيلي سييرا احتل المرتبة الثانية بـ 14%، فيما زوران ماميتش دخل قائمة أفضل المدربين على الرغم من ابتعاده.

تركي الخضير ثالث أفضل حكم بـ 7.6% من الأصوات، 12.5% من الأصوات اختارت فهد المرداسي ثانيا، والإنكليزي كلاتنبيرغ أفضل حكم في الموسم.

الأمير نواف بن سعد أفضل رئيس نادٍ بـ 64%، المصوتون اختاروا مساعد الزويهري ثاني أفضل رئيس نادٍ، فيما الراحل أحمد مسعود حصل على 7.5% كثالث أفضل رئيس.