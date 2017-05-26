الباسكي والكاتالوني في وداعية ملعب فيسنتي

فعلها برشلونة وعاد بقوة أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فشغلت الريمونتادا الشهيرة العالم، عاد وفعلها مجددا في كلاسيكو الأرض وفاز على الغريم التقليدي ريال مدريد في عقر داره.

كلها مواجهات أثلجت صدور الفريق الكاتالوني، لكن مؤقتا، فليس هناك شيء ملموس، جماهير البرشا اعتادت على البطولات، والأمل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من الموسم الحالي، معانقة كأس ملك إسبانيا للمرة التاسعة والعشرين في تاريخ البرشا، الأكثر تتويجا بهذه البطولة.

طموحات عشاق برشلونة ستصدم بالرغبة العارمة لدى ديبورتيو آلافيس الباحث عن لقبه الأول في هذه البطولة بتاريخه، ألافيس الذي وصل إلى هذه المرحلة بعد أن هزم سيلتا فيغو، الفريق الذي أقصى ريال مدريد من البطولة.

المواجهة الأخيرة بين الكتالوني والباسكي كانت ضمن الدوري، وشهدت فوز برشلونة بسداسية نظيفة، لكن الافيس قبلها ذهابا، نال شرف أن يكون آخر فريق يفوز على كتيبة انريكي في الكامب نو سبتمبر الماضي.

وعلى ذكر لويس انريكي، فهو الوداع الأخير، حيث ستكون آخر مباراة له صحبة الفريق، فهل سيحقق لقب الكأس للمرة الثالثة على التوالي مع رفاق ميسي، ويودع البرشا ببطولة تاسعة، هذا ما ستشاهدونه على ملعب أتلتيكو مدريد فيسنتي كالديرون، الذي سيغلق أبوابه نهائيا بعد المباراة، فاتلتكو سينتقل إلى معقل جديد.

ربما هذا ما يفسر اقتراب نفاد تذاكر النهائي، ما بين عشاق برشلونة والافيس، ومودعي الكالديرون الذي يستقبل نهائي الكأس للمرة الرابعة عشرة رغم أن سعر التذاكر القليلة المتبقية تتجاوز الألفي درهم لكل منها.

برشلونة أعد للنهائي قميصا جديدا، عليه شعار البطولة، واسم الفريقين وملعب النهائي مرفقا بتاريخ الحدث، لكن لويس سواريز لن يرتديه في المباراة بداعي الإيقاف.

فهل ستكون الجماهير على موعد مع تتويج الافيس بلقبه الأول، أم أن برشلونة سيصارع الريال على لقب السوبر الإسباني، كبطل للكأس لثاني مرة على التوالي في الكالديرون.