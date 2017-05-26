فان مارفيك يختار 24 لاعباً لمعسكر أستراليا

أعلن بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة اللاعبين المشاركين في الفترة الأخيرة من استعدادات المنتخب لمواجهة منتخب أستراليا يوم 8 يونيو المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وحدد الجهاز الفني يوم الثلاثاء القادم موعدا لتجمع اللاعبين في مدينة الرياض، على أن تغادر البعثة عصر يوم الأربعاء المقبل إلى مدينة أديلايد الأسترالية على متن طائرة خاصة.

وضمت القائمة 24 لاعبا، في حراسة المرمى ياسر المسيليم وعبدالله المعيوف ووليد عبدالله، وفي الدفاع محمد البريك وسعيد المولد وعمر هوساوي وأسامة هوساوي ومعتز هوساوي ومحمد آل فتيل وعبدالله الحافظ ومنصور الحربي وعبدالله الزوري.

وفي خط الوسط عبدالملك الخيبري وسلمان الفرج وعبدالمجيد الرويلي وعبدالله عطيف وتيسير الجاسم وحسين المقهوي وعبدالفتاح عسيري ويحيى الشهري وسالم الدوسري وسلمان المؤشر، وفي الهجوم الثنائي محمد السهلاوي وناصر الشمراني.

يذكر أن المنتخب السعودي يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف خلف اليابان المتصدر وبفارق ثلاث نقاط أمام المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثالث.