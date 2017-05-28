أهلي جدة يحاول إنقاذ موسمه أمام أهلي دبي

يسعى أهلي جدة لتعويض تعادله أمام أهلي دبي من أجل بلوغ الدور ربع النهائي حينما يحل ضيفاً عليه في ستاد راشد بمباراة إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.



وصعب أهلي جدة مهمته بعدما فشل في استغلال عاملي الأرض والجمهور واكتفى بالتعادل 1-1 أمام أهلي دبي على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.



ولم تتحسن ظروف الأهلي الفنية إذ لا يزال السويسري كريستيان غروس يعاني كثيراً من أزمة الاصابات التي لازمته في مواجهة الذهاب حيث سيواصل الثلاثي، المهاجمان السوري عمر السومة وزميله مهند عسيري، والمدافع عقيل بلغيث الغياب بسبب الاصابات.



ولا يملك غروس أي مهاجم تقليدي بعد غياب الثنائي السومة ومهند عسيري ومن المتوقع أن يعتمد على الثلاثي عبدالفتاح عسيري وسلمان مؤشر واليوناني فيتفاتزيديس كحلول هجومية في اللقاء.



ويحتاج أهلي جدة إلى الفوز أو التعادل الايجابي بأكثر من هدف لكي يعلن تأهله، في حين أن التعادل السلبي سيرميه خارج البطولة، والتعادل 1-1 سيمدد المباراة إلى الأشواط الاضافية.



ويأمل أهلي جدة في إنقاذ موسمه على الأقل بالتأهل إلى الدور ربع النهائي، لا سيما وأنه سيملك وقتاً كبيراً للاستعداد حيث أنها ستبدأ مع مطلع الموسم الجديد.



وخرج أهلي جدة بطل دوري جميل السعودي للمحترفين وكأس الملك في الموسم الماضي، وكأس السوبر مطلع هذا الموسم، خالي الوفاض بعدما فقد فرصة المحافظة على لقبيه الدوري وكأس الملك واكتفى باحتلال المركز الثاني خلف الهلال بطل المسابقتين.



وفي المقابل ستكون مهمة أهلي دبي أسهل بكثير من ضيفه كونه سيدخل المواجهة بضغوط أقل حيث أنه يملك أكثر من فرصة للتأهل منها الفوز والتعادل السلبي.



ويبحث أهلي دبي عن التأهل إلى الدور ربع النهائي، لا سيما وأنها المواجهة الأخيرة له بمسماه الحالي بعد دمجه مع فرق الشباب ودبي ليصبح مسماه شباب الأهلي دبي اعتباراً من الموسم المقبل.