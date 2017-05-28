الأخضر الشاب يتعادل مع أميركا ويتأهل إلى ثمن النهائي

تأهل المنتخب السعودي إلى دور الستة عشر لكأس العالم تحت 20 عاما في كوريا الجنوبية بعد تعادله مع نظيره الأمريكي 1-1 في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة.



وتصدر المنتخب الأمريكي المجموعة السادسة بخمس نقاط وحل المنتخب السعودي في المركز الثالث بأربع نقاط، ليصعد الفريق إلى دور الستة عشر من بين أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث بدور المجموعات وسيقابل أوروغواي في المرحلة المقبلة.



وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول تقدم المنتخب الأمريكي بهدف عن طريق برووكس لينون بعد دربكة في دفاعات المنتخب السعودي استغلها لينون وسدد في الشباك دون عناء.

ولعب المنتخب الأمريكي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد طرد كارتر فيكرز لحصوله على الانذار الثاني لتوجيهه ضربة بالكوع في وجه سامي النجعي.

وتمكن عبدالاله العمري من ادراك التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة إثر ضربة ركنية نفذها سامي النجعي وارتقى لها عبدالاله برأسه بشكل رائع في الشباك.