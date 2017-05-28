الهلال يمدد عقد مدربه الأرجنتيني رامون دياز

مددت إدارة الهلال عقد المدرب الأرجنتيني رامون دياز حتى نهاية الموسم المقبل بعدما أشعرته عبر خطاب رسمي باستمراره مدرباً للفريق بحسب العقد المبرم بين الطرفين.

ويوجد بند في عقد المدرب الأرجنتيني مع بطل الدوري السعودي يشير إلى إمكانية التمديد بشل تلقائي في موعد أقصاه نهاية مايو الحالي.

وكتب الهلال على موقعه الرسمي: ناقش رئيس الهلال كافة استعدادات الفريق وتحضيراته للموسم المقبل مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز بعدما أبلغته الإدارة عبر خطاب رسمي باستمراره مدرباً للفريق الموسم المقبل حسب ما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين.

وحضر دياز إلى الهلال في أكتوبر الماضي، وقاده في مايو الجاري إلى ثنائية الدوري وكأس الملك للمرة الأولى في تاريخ الأزرق.