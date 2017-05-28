عبدالإله العمري: تعليمات الشهري قادتنا إلى ثمن النهائي

أكد عبدالإله العمري مدافع المنتخب السعودي للشباب ومسجل هدف التعادل الذي أهل الأخضر إلى الدور الثاني من كأس العالم، أن تطبيق تعليمات المدرب سعد الشهري قبل المباراة كان أحد أسباب خطف الأخضر نقطة التأهل.

وقال العمري في تصريحات عقب نهاية المباراة: أشيدب زملائي اللاعبين الذين قدموا مستويات رائعة خلال المباريات الثلاث رغم صعوبتها، لأن جميع المنتخبات التي تصل إلى كأس العالم تعتبر منافسة وجديرة بالاحترام.

وسجل العمري هدف التعادل الأخضر في الشوط الثاني ليضمن تأهل السعودية إلى الدور الثاني وتقابل أوروغواي في ثمن نهائي كأس العالم.