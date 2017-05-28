عبسي التعاون يخضع إلى عملية جراحية في ركبته

خضع طلال عبسي لاعب التعاون لكرة القدم لجراحة تنظيف غضروف الركبة يوم الأحد، وسيخضع بعدها إلى برنامج تأهيلي يمتد 4 أسابيع.



ونشر الحساب الرسمي لنادي التعاون عبر "تويتر" : أجرى طلال عبسي عملية تنظيف غضروف الركبة على يد الدكتور سالم الزهراني، وسيخضع لبرنامج تأهيلي يستمر لمدة شهر.



وكان عبسي قد تعرض للإصابة خلال خسارة فريقه 1 - 2 أمام ضيفه استقلال طهران الإيراني، في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا في التاسع من مايو الجاري.