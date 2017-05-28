خضع طلال عبسي لاعب التعاون لكرة القدم لجراحة تنظيف غضروف الركبة يوم الأحد، وسيخضع بعدها إلى برنامج تأهيلي يمتد 4 أسابيع.
ونشر الحساب الرسمي لنادي التعاون عبر "تويتر" : أجرى طلال عبسي عملية تنظيف غضروف الركبة على يد الدكتور سالم الزهراني، وسيخضع لبرنامج تأهيلي يستمر لمدة شهر.
وكان عبسي قد تعرض للإصابة خلال خسارة فريقه 1 - 2 أمام ضيفه استقلال طهران الإيراني، في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا في التاسع من مايو الجاري.
عبسي التعاون يخضع إلى عملية جراحية في ركبته
خضع طلال عبسي لاعب التعاون لكرة القدم لجراحة تنظيف غضروف الركبة يوم الأحد، وسيخضع بعدها إلى برنامج تأهيلي يمتد 4 أسابيع.