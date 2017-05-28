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غروس: التأهل يحتاج إلى حماية مرمانا وتسجيل هدفين

المصدر: العربية.نت
غروس في المؤتمر الصحفي
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أكد السويسري كريستيان غروس مدرب أهلي جدة أن فريقه بحاجة إلى حماية مرماه وتسجيل هدفين أو أكثر لضمان تجاوز مضيفه أهلي دبي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا مساء الإثنين.

وقال المدرب السويسري في المؤتمر الصحفي: يجب أن نبدأ بشكل جيد في بداية المباراة، وأن نوازن بين الهجوم والدفاع، كما علينا حماية شباكنا من الاهتزاز وتسجيل هدفين في شباك الفريق الخصم حتى نحسم المباراة.

وفي المقابل، قال اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس : من المهم أن ننهي موسمنا بالتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وعلينا معاملة المباراة كمباراة نهائية والاستعداد بالروح والقتال لخطف بطاقة التأهل.

كلمات دالّة

#غروس, #فيتفاتزيديس, #الأهلي

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