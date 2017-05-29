رامون دياز: من الصعب هزيمة الهلال

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال أن لاعبيه يرغبون في تقديم أداء يليق باسم ناديهم أمام استقلال خوزستان الإيراني عندما يلاقونه في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا



وقال دياز، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: مباراة الغد تمثل مباراة التأهل في هذه البطولة الهامة، بعد النجاح في البطولات المحلية، وسنلعب بهدف الظهور بشكل مميز ويليق بالهلال، وسنستغل أفضلية الفوز في لقاء الذهاب.



وأردف: "نريد أن ننهي الموسم بشكل جيد وهنا تكمن أهمية المباراة، وإذا كان الهلال في وضعه الطبيعي من الصعب هزيمته في هذا الوقت.



وبخصوص تجديد عقد الشلهوب، عقب دياز: الشلهوب من النجوم الذين ليس عليهم كلام، نجم تاريخي اتفقنا كجهاز فني وإداري على استمراره، نحن نعتبر الشلهوب قدوة، لازلنا بحاجة له ولن نستغنى عنه الإ إذا قرر بنفسه عدم الاستمرار، وكذلك ياسر القحطاني نجم كبير واتفقنا على استمراره.