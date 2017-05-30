أهلي جدة يقهر الظروف ويحجز مقعده في ربع النهائي

نجح أهلي جدة في انقاذ موسمه بعد فوزه على مضيفه أهلي دبي 3-1 ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي، في المواجهة التي احتضنها ستاد راشد في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

ونجح أهلي جدة في حجز مقعده من الطريق الصعب بعدما أخفق في تحقيق الفوز في مواجهة الذهاب على أرضه يوم الثلاثاء الماضي، ليكتفي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وشهدت المباراة أفضلية لأهلي جدة خاصة في الشوط الأول الذي فرض سيطرته المطلقة على مجرياته وسنحت له فرصة محققة للاعبه حسين المقهوي الذي سدد كرةً داخل منطقة الجزاء إلا أن الحارس ماجد ناصر أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 18 تمكن قائد أهلي جدة تيسير الجاسم من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله اليوناني فيتفاتزيديس بقدمه في شباك الحارس ماجد ناصر.

وعند الدقيقة 24 نجح لاعب أهلي جدة حسين المقهوي من تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية استقرت في شباك حارس أهلي دبي.

وفي الشوط الثاني واصل أهلي جدة هجومه وتمكن لاعبه العراقي سعد عبدالأمير من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 72 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك ماجد ناصر.

وبعد مرور دقيقة من الوقت بدل الضائع سجل الغاني جيان أسامواه هدف فريقه الوحيد والأخير بمسماه الحالي عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة نجح أهلي جدة في انقاذ موسمه بعدما خرج خالي الوفاض من جميع البطولات السعودية هذا الموسم، في حين خاض أهلي دبي آخر مواجهاته بمسماه القديم بعدما تم دمجه مع أندية الشباب ودبي ليصبح مسماه شباب - الأهلي - دبي اعتباراً من الموسم المقبل