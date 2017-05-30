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اتحاد القدم يجري قرعة الدوري في العاشر من يونيو

المصدر: العربية.نت
من اجتماع سابق لاتحاد القدم
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يجري الاتحاد السعودي لكرة القدم قرعة دور المحترفين لكرة القدم للموسم الجديد يوم 10 يونيو المقبل في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.

ووجهت الأمانة العامة للاتحاد السعودي الدعوة للفرق الأربعة عشر المشاركة في الموسم الجديد، حتى يحضر ممثليها مراسم القرعة للموسم الجديد الذي سينطلق يوم 10 أغسطس 2017 المقبل.

وستشارك أندية الهلال، والأهلي، والنصر، واتحاد جدة، والرائد، والشباب، والتعاون، والفتح، والفيصلي، والقادسية، والاتفاق، والباطن، والفيحاء، وأحد.

كلمات دالّة

#الاتحاد السعودي لكرة القدم, #دوري المحترفين السعودي

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