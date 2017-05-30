الأخضر الشاب في تحدٍ جديد أمام الأوروغواي

يخوض المنتخب السعودي للشباب يوم غدٍ الأربعاء مواجهة أمام نظيره منتخب الأوروغواي ضمن دور الـ 16 في بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً التي تستضيفها كوريا الجنوبية، على ملعب سوون كأس العالم بمدينة سوون.

وتقرر أن يقود المباراة تحكيمياً طاقم تحكيم بقيادة الزامبي جاني سيكازوي، ويساعده الحكمان الأنغولي جيرسون دوس سانتوس والجنوب إفريقي زاخيلي سايويلا، والغابوني إيريك كاستاني حكماً رابعاً، والجزائري مهدي عبيد حكم الفيديو المساعد الأول، وحكم الفيديو المساعد الثاني الكاميروني إيفاريست مينكوواندي، والحكم المساعد لحكم الفيديو التشيكي بافيل كرالوفيتش.

واختتم الأخضر الشاب تحضيراته، بحصة تدريبية بدأت باجتماع قصير للمدرب سعد الشهري مع اللاعبين، حثهم من خلاله على تقديم كل ما لديهم للظفر ببطاقة التأهل للمرحلة المقبلة من المونديال، عقب ذلك تمارين الإحماء، ومن ثم طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية بتمرين على ركلات الترجيح.