الهلال يواجه استقلال خوزستان بـ3 فرص لبلوغ ربع النهائي

سيدخل الهلال مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام استقلال خوزستان بأكثر من فرصة مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدفين مقابل هدف في مسقط التي اختارها الفريق الإيراني للعب مباراة الذهاب.

وقلب الهلال تأخره بالنتيجة في مباراة الذهاب إلى فوز بهدفين مقابل هدف بفضل لاعبيه كارلوس إدواردو وعبدالله الزوري.

وبإمكان الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة وحتى الخسارة بهدف ليضمن الوصول إلى دور ربع النهائي من البطولة القارية، بعدما أخفق في تجاوز ثمن النهائي في النسخة الماضية.

ويعيش الهلال أفضل أيامه حالياً بعد تحقيقه الثنائية المحلية في السعودية مطلع ومنتصف الشهر الجاري للمرة الأولى في تاريخه، ويسير بشكل ثابت تجاه التأهل إلى ربع النهائي.

وسيضطر الأرجنتيني رامون دياز إلى الدفع بعبدالله الحافظ ومحمد جحفلي في متوسط الدفاع، بعدما غادر أسامة هوساوي المعسكر في الدوحة عائداً إلى الرياض بسبب إصابته في الركبة وتعذر الاستفادة من خدماته، بينما قد يشارك السوري عمر خربين في المباراة عقب دخوله بجزء من التمارين الجماعية يوم الأحد.