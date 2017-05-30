رئيس أهلي جدة: عانينا من الضغوطات.. وعفوت عن الجميع

أشاد أحمد المرزوقي، رئيس أهلي جدة، بالمستويات التي قدمها فريقه الجداوي خلال موقعة مضيفهم أهلي دبي في آخر مواجهات الموسم، رغم كافة الظروف والضغوطات التي أحاطت بالفريق والإدارة خلال الفترة الأخيرة.

وقال رئيس النادي الجداوي في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": فريقنا قدم أداءً مميزا طوال مجريات اللقاء، استحق على إثره الفوز بنتيجة كبيرة، وخطف بطاقة التأهل والعبور إلى الدور المقبل من الاستحقاق الآسيوي الهام بالنسبة لنا.

وزاد: الإصابات اجتاحت فريقنا في وقت صعب للغاية، وأزّمت موقفه كثيرا، إضافة إلى الإصابة التي تعرض لها المدافع معتز هوساوي في بداية اللقاء، ورغم كل ذلك، قدم فريقنا أداءً مبهراً ومشرفاً بشهادة الجميع.

وتابع المرزوقي بقوله: رغم كافة الظروف والضغوطات التي أحاطت بالفريق وتعرضت لها الإدارة هذا الموسم خاصة في الفترة الأخيرة، إلا أننا عملنا جاهدين من أجل إسعاد الجماهير الأهلاوية في نهاية الموسم بخطف بطاقة التأهل الآسيوي، جماهيرنا تستحق الفرح دائما، ونعدهم بالمزيد خلال منافسات الموسم المقبل.

واختتم المرزوقي حديثه: الإدارة تعرضت إلى ضغوط إعلامية وجماهيرية عدة هذا الموسم، لكنني أود القول بأنني سامحت وعفوت عن الجميع في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك.