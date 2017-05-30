رسمياً.. أهلي جدة يمدد عقد اليوناني فيتفادزيديس

مددت إدارة أهلي جدة عقد اللاعب اليوناني إيوانيس فيتفاتدزيديس موسمين إضافيين ليبقى اللاعب في صفوف فريقه حتى صيف 2019.

وسبق أن أعلنت إدارة الأهلي عن اتفاقها مع متوسط الميدان اليوناني في فترة سابقة على تجديد عقده موسمين إضافيين وأنها تنتظر وصول وكيل أعماله إلى السعودية لتوقيع العقد رسمياً وهو ما حدث يوم الثلاثاء.

وانتقل فيتفاتدزيديس إلى أهلي جدة صيف 2015 قادماً من جنوى الإيطالي، وفي موسمه الأول حقق ثنائية الدوري وكأس الملك، وفي الموسم الماضي فاز بكأس الوسبر، واحتفل مع فريقه مؤخراً بالوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.