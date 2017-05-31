أحمد عسيري يخضع لجراحة في الركبة

أعلنت شركة بوبا العربية الشريك الطبي لاتحاد جدة عن خضوع أحمد عسيري قائد الاتحاد لجراحة تنظيف الغضروف الهلالي للركبة اليمنى يوم الأحد المقبل.



ونشر الحساب الرسمي الألكتروني لبوبا العربية، الشريك الصحي لنادي الاتحاد "تويتر": يخضع لاعب الاتحاد أحمد عسيري الأحد القادم، لجراحة تنظيف الغضروف الهلالي للركبة اليمنى ويتبعه علاج تأهيلي لمدة أسبوعين.



ولم يشارك عسيري كثيرًا مع الاتحاد في الموسم الماضي بسبب عودة الإصابة إليه أكثر من مرة.



يذكر ان الاتحاد توج بكأس ولي العهد بفوزه على النصر 1-صفر على استاد الملك فهد الدولي في مارس الماضي.