الإصابة تبعد هوساوي عن معسكر الأخضر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول بقيادة الهولندي فان مارفيك استبعاد اللاعب معتز هوساوي عن معسكر الأخضر خلال فترته الثالثة من البرنامج الإعدادي الخاص بموقعة أستراليا بسبب الإصابة.

وكتب الأخضر عبر حسابه الرسمي على "تويتر": استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب معتز هوساوي من معسكر الفترة الثالثة من البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهة منتخب أستراليا في الثامن من شهر يونيو.

وتابع البيان: كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت لمعتز هوساوي مع انتظامه لمقر التجمع عن تعرضه للإصابة، مما استدعى إجراء أشعة للوقوف على حالته لتكشف النتائج عن عدم إمكانية الاستفادة من خدماته خلال الفترة المقبلة.