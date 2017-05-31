الفيحاء يتعاقد مع لاعب أحد القرني

تعاقدت إدارة الفيحاء، الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين السعودي، مع ضيف الله القرني لاعب أحد بعقد احترافي يمتد لمدة عامين.

وقالت إدارة الفيحاء في خبر نشرته على صفحة النادي الرسمية في "تويتر": انهت ادارة نادي الفيحاء اجراءات التعاقد مع لاعب خط الوسط الكابتن ضيف الله القرني " 28 عاماً " بعقد احترافي لمدة عامين.

ولعب القرني في صفوف المجزل الموسم ما قبل الماضي، ونجح بالصعود معه إلى دوري المحترفين، قبل أن يتركه إثر قرار تهبيط المجزل إلى الدرجة الثانية وينتقل إلى أحد الذي صعد رفقة الفيحاء إلى دوري المحترفين.