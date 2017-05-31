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الهلال يكرر فوزه على استقلال خوزستان ويصل ربع النهائي

المصدر: العربية.نت
البريك في هجمة على المرمى الإيراني
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تأهل الهلال إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم إثر فوزه على استقلال خوزستان الإيراني 2 - 1 يوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر، بينما صعد بيروزي الإيراني إلى ذات الدور عقب تجاوزه لخويا القطري.

وفي ستاد ثاني بن جاسم في الدوحة، تقدم استقلال خوزستان بهدف سجله ألويس نونج في الدقيقة 12 وتعادل عمر خربين للهلال في الدقيقة 16 قبل أن يسجل سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في عمان قد انتهت بفوز الهلال 2 1 ليصعد الهلال بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 - 2.

وفي المباراة الأخرى صعد بيروزي إلى ربع النهائي مستفيداً من فوزه على لخويا القطري بهدف عكسي، بعدما تعادلاً في الذهاب دون أهداف.

وسجل الإسباني تشيكو فلوريس (23 خطأ في مرمى فريقه) هدف المباراة الوحيد عندما حاول تشتيت كرة بعرض الملعب من وحيد أميري.

كلمات دالّة

#الهلال, #استقلال خوزستان, #لخويا القطري, #بيروزي

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