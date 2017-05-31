خالد بن عبدالله يطلب من إدارة المرزوقي تحديد موقفها

طلب الأمير خالد بن عبدالله عضو شرف أهلي جدة من أحمد المرزوقي رئيس النادي تحديد موقفه بالاستمرار أو الاستقالة، مؤكداً بأنه غير راضِ على محصلة الفريق في الموسم الماضي.

وقال رئيس هيئة أعضاء الشرف السابق في تصريح نقله حساب الأهلي على "تويتر": أبارك لجميع الأهلاويين التأهل إلى دور ربع النهائي، وأنا غير راض عن محصلة الموسم الحالي مقارنة بما تحقق الموسم الماضي لأن الطموح أكبر هذا الموسم مما تحقق من نتائج، مع الأخذ في الحسبان التغييرات الفنية والإدارية والإصابات التي لاحقت الفريق طوال الموسم.

وطلب الأمير خالد من أحمد المرزوقي تحديد موقفه، وزاد: على إدارة أحمد المرزوقي تحديد موقفها عاجلاً بالاستمرار أو الاستقالة من أجل وضع البرنامج الاعدادي واتخاذ القرارات الكفيلة بمعالجة السلبيات وتدعيم الفريق بما يكفل تحسين صورته في منافسات الموسم المقبل.

وشدد الأمير خالد على ضرورة قيام المجلس التنفيذي الذي يمثل أعضاء الشرف برئاسة الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل بمسؤوليته تجاه الإدارة وتحديد الموقف عاجلا واتخاذ التدابير اللازمة، فالتأخير ليس من مصلحة النادي المقبل على استحقاقات قارية محلية تتطلب الاعداد الأمثل على كافة الاصعدة، مؤكداً أهمية الشفافية مع جماهير الأهلي وأن ضبابية المواقف لا تخدم مستقبل النادي.







