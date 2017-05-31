سباق رئاسة "الأولمبية" ينحصر بين آل الشيخ ومحمد بن متعب

انحصرت المنافسة على كرسي رئاسة اللجنة الاولمبية السعودية بين محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان رئيس اتحاد السلة السعودي يوم الأربعاء.



وأعلنت اللجنة انسحاب مرشح الاتحاد السعودي للرياضات الجوية الأمير تركي بن مقرن، ومرشح الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير سلطان بن بندر الفيصل، ومرشح الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور ابراهيم القناص.



ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية الأولمبية السعودية اجتماعا غير عادي في الثامن من يونيو القادم لانتخاب الرئيس، الذي سيخلف الامير عبدالله بن مساعد، والذي قدم استقالته قبل نحو شهر .



وسيتولى الرئيس الجديد مهامه حتى انتهاء الدورة الانتخابية الجديدة عام 2020